شبكة اخبار الناصرية:نظّم قسم النشاط المدرسي والكشفي في محافظة ذي قار مسيرة كشفية كبرى، احتفاءً بالذكرى الـ103 لتأسيس الجيش العراقي، بمشاركة واسعة من 250 مدرسة للبنين والبنات. وقال مدير القسم الدكتور هشام العبادي، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن هذه الفعالية السنوية تهدف إلى استذكار تضحيات الجيش العراقي وتعزيز روح...

