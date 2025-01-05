“عراق اوبزيرفر” تنشر قائمة صباحية باسعار الدولار في اسواق بغداد

2025-01-05 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، امام الدينا انخفاضا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 151700 دينار مقابل 100 دولار. واضاف أن اسعار البيع في …

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