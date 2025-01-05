2025-01-05 11:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنتْ وزارة التجارة عن إجراءاتٍ للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائيَّة، في وقتٍ كشفتْ فيه عن خطةٍ لافتتاح (150) هايبرماركت في جميع المحافظات. المتحدِّث باسم الوزارة محمّد حنّون قال لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”: إنَّ “الوزارة وزّعتْ تسع سلالٍ غذائيَّة بين المواطنين خلال العام الماضي (2024)، فضلاً عن حصَّةٍ إضافيَّةٍ في شهر رمضان”. وأضاف أنَّ […]

ظهرت المقالة التجارة: خطط لإنشاء 150 “هايبر ماركت” لمساعدة ذوي الدخل المحدود أولاً على ايشان.



