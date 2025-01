2025-01-05 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمنح منتسبي جهاز الأمن الوطني شهر قدم. وقال المصدر، لـ “عراق اوبزيرفر”، إنه “صدر اليوم، امرا بمنح منتسبي جهاز الأمن الوطني قدم شهر مع كتاب شكر لجهودهم”.

The post منح منتسبي جهاز الأمن الوطني شهر قدم first appeared on Observer Iraq.