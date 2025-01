2025-01-05 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، ان مؤشر التلوث في العاصمة بغداد بلغ ذروته مع سكون الرياح وعدم وجود حلول حقيقية للمصادر . وكتب عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن بغداد تتصدر الترتيب العالمي في مؤشر التلوث صباح الأحد. ووفقا للمؤشر، جاءت العاصمة البنغلاديشية (دكا) في المرتبة …

The post راصد جوي: مؤشر التلوث في العاصمة بغداد يبلغ ذروته first appeared on Observer Iraq.