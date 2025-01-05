إصابة 4 واعتقال 3 منهم.. مشاجرة مسلحة "بين الطلاب" في جامعة عراقية والقوات الأمنية تتدخل

2025-01-05 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، باندلاع مشاجرة مسلحة بين مجموعة من الطلاب في كلية الاسراء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين مجموعة من الطلاب داخل كلية الاسراء وسط بغداد تطورت لاستخدام احدهم سلاحه الشخصي (مسدس)".

وأضاف ان "القوات الأمنية وصلت الى مكان الحادث على الفور وقامت باعتقال ثلاثة من اطراف المشاجرة بينهم مطلق النار وجرى التحفظ على سلاحه الشخصي".

وبين المصدر ان "الحصيلة الأولية لهذه المشاجرة هي إصابة أربعة طلاب بجروح مختلفة نتيجة تعرضهم للضرب المتبادل".

لاحقا، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، القبض على احد طلبة كلية الإسراء ببغداد اقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من القاء القبض على احد طلبة كلية الإسراء في بغداد، نتيجة قيامه بأطلاق النار على احد حراس الكلية واثنين من الطلبة بسبب مشاجرة حصلت بينهم".

واضافت أنها "شرعت القيادة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، لافتة الى ان "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".