العثور على جثة شاب مقتول طعنا وانتحار آخر رميا بالرصاص في محافظتين عراقيتين

2025-01-05 12:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاحد، بالعثور على جثة أحد المواطنين وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب في العشرينات من عمره مقتولا جراء اصابته بعدة طعنات سكين حادة في ساحة حطين وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى ان الجريمة وقعت بسبب شجار بين مخمورين، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

في غضون ذلك أفاد مصدر في الشرطة المحلية في بغداد، بأن شابا من مواليد العام 2001 قد انتحر بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل غرفته ضمن منطقة الكريعات شمالي العاصمة.

هذا ولم تعرف أسباب الانتحار، وقد تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي، وفقا للمصدر.