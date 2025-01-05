التقاعد الوطنية تطمئن: رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل

2025-01-05 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، سبب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين، فيما اكدت ان مبالغها مؤمنة بالكامل.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخباراً وتفسيرات مختلفة عن اسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025".

واضافت انها "تود طمأننة شريحة المتقاعدين كافة ، ان رواتبهم مؤمّنة بالكامل، ولايوجد هناك اي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب، وان كل ما اشيع ليس سوى تكهنات لا تستند الى اي اساس، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع".

واكدت الهيئة "استكمالها كافة الاجراءات في رفع بيانات رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025 حسب موعدها المحدد، وأُرسلت الى المصارف بتاريخ 31/12/2024 بغية استكمال اجراءات الصرف ضمن خطة الهيأة التي اطلقتها سابقاً بصرف الرواتب التقاعدية باليوم الاول من كل شهر وهي ملتزمة بهذه الخطة، وفي حال صادف اليوم الاول من الشهر عطلة رسمية (كما حدث ذلك يوم 1/1/2025)، فإن صرف الرواتب سيرحل الى اليوم التالي".

وبينت ان "الذي حدث في يوم 2/1/2025، المصارف لم تتمكن من استكمال اجراءات الصرف بسبب توجيه البنك المركزي بتعطيل العمل في المصارف ، الامر الذي ادّى الى تأخير صرف رواتب المتقاعدين يوم الخميس 2/1/2025".

ودعت الهيئة "المصارف كافة إلى استكمال اجراءات صرف الرواتب التقاعدية اعتبارا من هذا اليوم الاحد الموافق 5/1/2025 بعد ان تم استئناف عملها".