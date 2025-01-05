عبداللطيف أحمد فؤاد: شموع و اشكيناز
2025-01-05 13:00:05 - المصدر: راي اليوم
عبداللطيف أحمد فؤاد
لا أهوى اسداً مُلهِماً و لا ثوارا
قلبي الجيش السوري الجرارا
منذ الصليب و المغول الكفارا
و نحن معاً نسحق الاستعمارا
عدموه كأسُود بغداد الصيصان
و يقتسمون الخزي و الخمورا
٢
و تنام فى سرير لندن طهرانا
و تنجبان الشر و الضر و الطغيانا
و يُحزنونى ليُسعدوا الأحبارا
و ينسجون أكفان أوطاني
و يأتمرون ضد الفراعين
فبنوا سد النهبة للإثيوبيات
ليُهلكنى العطش بعد سنوات
و ذكور التُرك أقبح راقصات
منذ المماليك ملوك السرقات
و الرِشا و الرزالة و الخيانات
٣
شِلة الأشكيناز أقذر فُجارا
يفتكون بالعهود ليل نهارا
ويفترسون ارواحنا كالطُوبارا
و بهديةٍ مِن لوكوهيد السارقة
صواريخ شياطين صاعقة
يحرقون روح جنتي الباسقة
٤
انا سيد السطور الأساطير
أنا سلطان السمو و السرور
أنا المنتوج مِن نسيم النور
و مكشوف عني الحجاب
كى أصف ما خلف الأبواب
٥
واطير فوق الفل و الأعشاب
و انشر السلام بين الشباب
واُوفق بين النسر و الغُراب
واجعل الروس و الأوكران أحباب
و اُجهز وازوّج الشابات و الشباب
٦
فى مملكتى حيث التفاح للرقاب
و حيث المرجان مِن دون ثياب
و حيث الدُر والزبرجد كالتراب
و فاكهة الفراديس بلا حساب
يلهو بها الطفل و السنجاب
٧
أري الأشعة فوق البنفسجية
و اري جُذور الخُبث الغربية
وحلمات تل أبيب السرطانية
و أفخاذ الخراب الأمريكية
٨
أري الملائك تسير و تطير
و اجالس عزرائيل الجليل
و نشرب الشاى بالزنجبيل
فى كازينوهات قصر النيل
و يهدينى أسرار الموساد
و قواعد الطيران و التحشيد
٩
أنا عناقيد ياقوت الوجود
أنا المنتصر منذ عاد و ثمود
على المحتل و على الأوغاد
انا مارد الإشراق و الورود
و أنا شريان شموخ الشعوب
و تغنى لى مادونا و العندليب
و تُطعمنى لحم الضأن الحبيب
و في كأس ماس الحُب الحليب
و استغفروا ربي تذوب الذنوب
و صَلوا فى الليل ايها الشباب
يا عماد البلاد و حماة الشعوب
… [+]