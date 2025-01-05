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عبداللطيف أحمد فؤاد: شموع و اشكيناز

عبداللطيف أحمد فؤاد: شموع و اشكيناز
عبداللطيف أحمد فؤاد: شموع و اشكيناز
2025-01-05 13:00:05 - المصدر: راي اليوم

عبداللطيف أحمد فؤاد

لا أهوى اسداً مُلهِماً و لا ثوارا

قلبي الجيش السوري الجرارا

منذ الصليب و المغول الكفارا

و نحن معاً  نسحق الاستعمارا

عدموه كأسُود بغداد الصيصان

و يقتسمون الخزي و الخمورا

٢

و تنام فى سرير لندن طهرانا

و تنجبان الشر و الضر و الطغيانا

و يُحزنونى ليُسعدوا الأحبارا

و ينسجون أكفان أوطاني

و يأتمرون ضد الفراعين

فبنوا سد النهبة للإثيوبيات

ليُهلكنى العطش بعد سنوات

و ذكور التُرك أقبح راقصات

 

منذ المماليك ملوك السرقات

و الرِشا و الرزالة و الخيانات

٣

شِلة الأشكيناز أقذر  فُجارا

يفتكون  بالعهود ليل نهارا

ويفترسون ارواحنا كالطُوبارا

و بهديةٍ مِن لوكوهيد السارقة

صواريخ شياطين صاعقة

يحرقون روح جنتي الباسقة

٤

انا سيد السطور الأساطير

أنا سلطان السمو و السرور

أنا المنتوج مِن نسيم النور

 

و مكشوف عني الحجاب

كى أصف ما خلف الأبواب

٥

واطير فوق الفل و الأعشاب

و انشر السلام بين الشباب

واُوفق بين النسر و الغُراب

واجعل الروس و الأوكران أحباب

و اُجهز وازوّج الشابات و الشباب

٦

فى مملكتى حيث التفاح للرقاب

و حيث المرجان مِن دون ثياب

و حيث الدُر والزبرجد كالتراب

و فاكهة الفراديس بلا حساب

يلهو  بها  الطفل و السنجاب

٧

أري الأشعة فوق البنفسجية

و اري  جُذور الخُبث الغربية

وحلمات تل أبيب السرطانية

و أفخاذ الخراب الأمريكية

٨

أري الملائك تسير و تطير

و اجالس عزرائيل الجليل

و نشرب  الشاى بالزنجبيل

فى كازينوهات قصر النيل

و يهدينى أسرار الموساد

و قواعد الطيران و التحشيد

٩

أنا عناقيد ياقوت الوجود

أنا المنتصر منذ عاد و ثمود

على المحتل و على الأوغاد

انا مارد الإشراق و الورود

و أنا شريان شموخ الشعوب

و تغنى لى مادونا و العندليب

و تُطعمنى لحم الضأن الحبيب

و في كأس ماس الحُب الحليب

و استغفروا ربي تذوب الذنوب

و صَلوا فى الليل ايها الشباب

يا عماد البلاد و حماة الشعوب   

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عبداللطيف أحمد فؤاد: شموع و اشكيناز

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