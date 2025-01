الداخلية تعتقل مطلق النار داخل كلية الإسراء ببغداد: أصاب الحارس وطالبين

2025-01-05 13:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أحد طلبة كلية الإسراء ببغداد أقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة.وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى) أن "قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة، ألقت القبض على أحد طلبة كلية الإسراء في بغداد". وأضاف أن "عملية إلقاء القبض على هذا الطالب جاءت نتيجة قيامه بإطلاق النار على […]

