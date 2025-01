هيئة التقاعد: رواتب المتقاعدين مؤمنة وتأخير الصرف بسبب عطلة رأس السنة

2025-01-05 13:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل وتأخير صرفها كان بسبب عطلة العام الجديد. وذكر بيان للهيئة تلقته (المدى)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخباراً وتفسيرات مختلفة عن أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025، وتود الهيئة أن تؤكد للمتقاعدين أن رواتبهم مؤمّنة بالكامل، ولا يوجد هناك أي […]

