ميسي يعتذر عن حضور حفل تكريم إستضافه بايدن في البيت الأبيض

2025-01-05 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عن حفل تكريم رفيع المستوى، استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، حيث منح 19 شخصية وسام الحرية الرئاسي تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة.

وأثار غياب ميسي جدلًا كبيرًا بين الجماهير، حيث كان من المفترض أن يحصل نجم إنتر ميامي على الوسام لمساهماته في مجالي الصحة والتعليم بصفته سفيرًا للنوايا الحسنة لليونيسف ومن خلال مؤسسة "ليو ميسي".

ووسام الحرية الرئاسي هو أعلى وسام مدني في البلاد، يُمنح للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة، أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة.

وبالنظر إلى عدم قدرة فريق عمل ميسي ترتيب موعد يناسب جدول أعماله، فقد أثار غيابه عن الحفل تكهنات عديدة بشأن الأسباب الحقيقية وراء عزوفه عن الحضور.

تضارب المواعيد

أرسل ميسي رسالة إلى البيت الأبيض في ديسمبر عندما علم بأنه سيحصل على الوسام، ليُعرب عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور.

وقال فريق إدارة ميسي ونادي إنتر ميامي لصحيفة USA Today: "ميسي قال إنه يشعر بتقدير عميق وشرف كبير لتلقي هذا التكريم، لكنه لن يتمكن من الحضور بسبب تضارب في المواعيد والتزامات سابقة، كما أعرب عن امتنانه وأشار إلى أنه يأمل في فرصة للقاء بايدن في المستقبل القريب".

وبعد انضمامه التاريخي إلى الدوري الأمريكي، حصد ميسي أول ألقابه مع إنتر ميامي في عام 2023 بفوزه بكأس الدوريات، وفي عام 2024، واصل التألق وفاز بدرع المشجعين، حيث أنهى إنتر ميامي الموسم برصيد 74 نقطة من 22 انتصارًا وأربعة تعادلات، مع ثماني هزائم فقط.

ورغم مشاركته في نصف مباريات الموسم تقريبًا، ترك ميسي بصمة كبيرة بتحقيقه جائزة أفضل لاعب بعد تسجيله 20 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة في 19 مباراة (15 منها كأساسي).

وبعد الفوز بدرع المشجعين، دخل فريق إنتر ميامي بطولة كأس الدوري الأمريكي كأحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، ومع ذلك، تعرض الفريق لصدمة كبيرة بخروجه المبكر على يد أتلانتا يونايتد في الدور الأول.

ومع ذلك، حصل ميسي على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لهذا الموسم.

ولكن هل كل ما سبق يجعل من ميسي مستحقًّا لهذا الوسام الذي يُعتبر أعلى وسام مدني في البلاد، ويُمنح للأفراد الذين قدموا مساهمات استثنائية في ازدهار الولايات المتحدة، أو تعزيز قيمها وأمنها، أو تحقيق السلام العالمي، أو في مجالات مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة؟.

فبحسب تقارير إعلامية فإن فريق عمل النجم الأرجنتيني لم يرغب في زج اسمه في تكريم قد يكون مبالغًا فيه ويضعه وسط انتقادات ومحل شبهات مجاملة لا يحتاجها، وبالتالي فضلوا تغيبه عن الحضور حرصًا على صورته الإعلامية.