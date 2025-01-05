جامعة الاسراء "تبرء" طلابها من المشاجرة المسلحة: شخص مجهول اعتدى علينا

2025-01-05 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت جامعة الاسراء، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، ايضاحا بشأن المشاجرة المسلحة التي حدثت قبل ساعات داخل حرمها، فيما كشفت عن هوية الجاني.

وذكرت الجامعة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعرضت إلى حادث إجرامي باعتداء من قبل شخص مجهول الهوية مما أدى إلى إصابة أحد الحراس الأمنيين وأحد الموظفين".

واضافت انه "تمت السيطرة على الحادث الإجرامي والقبض على الجاني من قبل أمن الجامعة وتسليمه إلى السلطات الأمنية المختصة التي حضرت محل الحادث".







