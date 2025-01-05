العثور على مواطن مغدور وسط العمارة

2025-01-05 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ميسان

أكد مصدر أمني، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، العثور على جثة مواطن وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، وعليها آثار طعنات بآلة حادة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مفرزة أمنية عثرت على جثة شخص في ساحة حطين، وسط مدينة العمارة، حيث تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة".

وأضاف المصدر أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا لمعرفة هوية الضحية وملابسات مصرعه، حيث لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الجريمة بانتظار نتائج التحقيقات".

وأشار إلى أن "محافظة ميسان تشهد بين الحين والآخر حوادث قتل، تُظهر التحقيقات في الغالب أنها بدوافع جنائية ناجمة عن خصومات شخصية أو نزاعات عشائرية".

وأوضح المصدر أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة نجحت في السابق في اعتقال المتورطين في جرائم مشابهة، بناءً على ما تكشفه التحقيقات الجنائية".