تأكيدا لما نشرته "بغداد اليوم".. السوداني الى طهران يوم الأربعاء المقبل

2025-01-05 14:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، إن رئيس الوزراء يعتزم زيارة إيران يوم الأربعاء المقبل.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025".

وأضاف، أن" الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان مصدر حكومي، كشف يوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وكان مقررا لها أن تجري يوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان: "السوداني سيجري زيارة رسمية إلى طهران للاجتماع مع المسؤولين الايرانيين لمناقشة تطورات الأوضاع الاقليمية وتأثيرها على عموم المنطقة".

وكان مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، كشف الاحد (29 كانون الأول 2024)، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني سيزور طهران قريبا، ونحن نقوم بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن هذه الزيارة" مشيرا الى، ان "زيارة السوداني والوفد الوزاري المرافق له ستركز على الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على أيدي الجماعات المتشددة في 8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وكانت آخر زيارة قام بها السوداني إلى طهران في 22 من آيار/ مايو الماضي وذلك للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه جراء تحطم طائرته الرئاسية شمال غرب إيران في 19 من الشهر ذاته.

وفي 11 من أيلول/ سبتمبر الماضي، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق في زيارة استمرت 3 أيام التقى خلالها المسؤولين في بغداد وبعدها توجه إلى أربيل والسليمانية ثم النجف وكربلاء واختتم زيارته بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق.