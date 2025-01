مستغلة الأزمة.. أندية سعودية تتحرك لخطف داني أولمو من برشلونة

2025-01-05 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام عدد من الأندية السعودية، بضم أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الشتوية 2025. ووفقاً للصحفي الإيطالي رودي جاليتي، المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن بعض الأندية السعودية، تسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لضم دانى أولمو نجم برشلونة، وعلق: “الوضع يتطور”. وأوضح جاليتي عبر حسابه على منصة “إكس”، …

