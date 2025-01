السوداني يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى إيران الأربعاء المقبل

2025-01-05 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر عزم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، القيام بزيارة رسمية الى الجمهورية الإيرانية الأربعاء المقبل. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025”. وأضاف …

