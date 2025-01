وزير خارجية إيران: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه"

2025-01-05 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه".عراقجي، الذي كان يتحدث في مناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بواسطة طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد، قال: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه، لأنه مدرسة وأيديولوجية، وتيار المقاومة لا يعتمد على فرد […]

