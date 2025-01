اعتقال إسرائيليين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية

2025-01-05 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال إسرائيليين اثنين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية.وذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" نقلا عن بيان الشرطة أن "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مدنيين اثنين من بلدتي طمرة وبقعاتا شمال إسرائيل بعد أن عبرا الحدود إلى سوريا بسيارتهما، وتم تسليمهما للشطرة للتحقيق".وأضاف البيان أنه "يتم حاليا استجواب المشتبه بهم وسيتم تحديد الإجراءات القانونية الأخرى بناء […]

