‏الثقافة: اليوم إطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

2025-01-05 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الثقافة، أن منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستطلق اليوم. وقال وكيل الوزارة، فاضل البدران، لوكالة الأنباء العراقيةالرسمية واطلعت عليها عراق اوبزيرفر إن “المنحة التشجيعية للصحفيين والأدباء والفنانين ستطلق اليوم”. وأضاف ان “المنحة قسمت الى فئات (أ، ب، ج)”. وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في وقت سابق، عن تمويل مبلغ منحة الصحفيين …

