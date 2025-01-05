2025-01-05 14:36:04 - المصدر: ايشان

يعتزم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025. ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الزيارة ستتضمن مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس […]

ظهرت المقالة السوداني يزور طهران الأربعاء المقل لمتابعة التفاهمات مع بزشكيان أولاً على ايشان.



