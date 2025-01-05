2025-01-05 14:36:04 - المصدر: ايشان

صرّح محمدي سيرت، ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بأن عملية الوعد الصادق الثالثة لمهاجمة إسرائيل ستُنفّذ قريباً. وذكر سيرت، في مقابلة مع موقع جماران نيوز المحلي، قائلاً: “ليعلم الجميع أن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستتحقق قريباً”. وأشار إلى أن “قوة الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة في المنطقة لم تتراجع […]

ظهرت المقالة ممثل خامنئي في فيلق القدس: عملية الوعد الصادق الثالثة لمهاجمة إسرائيل ستُنفّذ قريباً أولاً على ايشان.



