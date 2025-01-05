2025-01-05 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد اللاعب الدولي السابق، نعيم صدام، أن كأس الخليج العربي 26 في الكويت هي النسخة الأقوى فنياً مقارنة بالبطولات السابقة، مشيراً إلى أن هذه البطولة شهدت منافسات أكثر ندية وتنافساً بين المنتخبات المشاركة.وقال صدام، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد: إن "هذه النسخة من البطولة تعد الأقوى لعدة أسباب، وأهمها مشاركة جميع المنتخبات بالخط الأول من لاعبيها، وهو ما زاد من حدة المواجهات واتسمت بالتنافسية العالية"، مضيفاً أن "البطولة أصبحت بمثابة مرحلة إعدادية قوية لتصفيات كأس العالم، وفرصة للتحضير الجيد للمرحلة الثانية من التصفيات."وتطرق صدام إلى مستوى المنتخبات التي تأهلت للنهائي، مشيراً إلى أن "منتخبي البحرين وعمان وصلا إلى المباراة النهائية باستحقاق وجدارة، بناءً على الأداء الجيد واللافت الذي قدماه طوال البطولة"، وأوضح أن "التماسك الكبير للمنتخب البحريني وعلو كعبه في اللقاء النهائي جعله الأحق باللقب، رغم أن المنتخب العماني، الذي حل في المركز الثاني، لا يقل أهمية، سواء من حيث الإمكانيات الفردية أو في توظيف اللاعبين".