وزير الشباب والرياضة: 2024 عام فارق في تاريخ الوزارة

2025-01-05 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، أن عام 2024 كان نقطة فارقة في تاريخ الوزارة، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب والرياضة في البلاد.وقال المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد : "لقد تمكّنا من تجاوز التحديات التي كانت تعيق تقدم عدد من الملفات المهمة، وكان أبرزها ملف الملاعب المتوقفة. بعد جهود مضاعفة، تمكنا من إعادة العمل في هذه الملاعب، ما سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الرياضية وتوفير المنشآت اللازمة لتطوير الأنشطة الرياضية المختلفة".وأشار الوزير إلى أن " الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الجديدة التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الشباب، مثل مبادرة "اقرأ" التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة بين الشباب، ومبادرة "مسرح الشارع" التي تعد منصة فنية مبتكرة للتعبير عن الذات في الأماكن العامة، كما أطلقنا مبادرة، صناعة الصور والأفلام، التي فتحت أمام الشباب آفاقاً جديدة في مجال الفنون السمعية والبصرية".وأوضح المبرقع أن" الوزارة أبرمت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول متقدمة، مما سيسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجال التدريب الرياضي وتطوير مهارات الكوادر الوطنية".