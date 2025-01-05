"زيج" على رأس القائمة.. تعرف على أسوأ العملات في عام 2024

2025-01-05 14:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم تشهد قائمة أرخص عملات مقابلالدولار الأميركي تغيرًا يٌذكر في العام الماضي، وإن تغير ترتيب البعض الدول، فيمقدمتهم الليرة اللبنانية التي وصلت لمستويات متدنية بفعل الوضع الاقتصادي الصعبمنذ 2019 والذي زادت من حدته الاضطرابات بعد إنفجار مرفأ بيروت.

وكان التمثيل العربي حاضرًا في قائمة الدولالأسوأ أداءً خلال العام الحالي بعدما جاءت الليرة اللبنانية والجنيه المصري ضمنالقائم، حيث حلت عملة زيمبابوي المدعومة بالذهب "زيج" على رأس قائمةالأسوأ بانخفاض 954.2%.

1.الليرةاللبنانية

شهدت الليرة اللبنانية واحدة من أسوأ أعوامهاخلال العام الماضي مع ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابلها بنحو 500% لتصل إلى 89.56ألف ليرة للدولار، وهو السعر السائد في السوق الموازية، وكان ذلك إحدى شروط صندوقالنقد الدولي لمعالجة الاختلالات المصرفية والوضع الاقتصادي المتأزم.

وقال الصندوق في مايو 2024 إن تدابير السياسةالتي اتخذتها وزارة المالية ومصرف لبنان – بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويلالنقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحوتوحيد أسعار الصرف – ساعدت على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقديوبدأت في الحد من الضغوط التضخمية.

2.الريالالإيراني

بعد التراجع في سعر الليرة اللبنانية باتالريال الإيراني الذي ظل لسنوات العملة الأرخص في العالم في المرتبة الثانية، فيظل القيود والعقوبات المفروض على إيران منذ نهاية الاتفاق النووي مع أميركا في2015.

وخلال عام 2024 ارتفع الدولار الأميركي مقابلالريال بنحو 0.21% ليصل إلى 42.09 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، لكن في ظلالتوترات في سوريا والشرق الأوسط فإن الريال الإيراني مُرشح لضغوط جديدة.

3.الدونغالفيتنامي

أصبح الدونغ الفيتنامي (VND) من بين أضعف العملات في العالم نتيجة للقيود المفروضة على الصادراتالأجنبية، والتي شهدت أيضًا انخفاضًا في حجمها، ما دفع البنك المركزي في فيتناملخفض قيمة العملة لتعزيز تنافسية الصادرات.

وخلال العام الماضي ارتفع الدولار مقابل الدونغالفيتنامي نحو 4.46%، لينهي العام عند 25.46 ألف دونغ للدولار.

4. الليونالسيراليوني

تتأثر عملة ليون سيراليون بمجموعة من العوامل،منها المستويات المرتفعة للديون والتضخم، والنمو الاقتصادي البطيء، إلى جانبالتأثير طويل الأمد للأزمات الصحية الكبرى مثل تفشي فيروس إيبولا.

وارتفع الدولار مقابل الليون بنحو 1.43% ليصلإلى 22.79 ألف ليون للدولار الواحد.

4. الكيباللاوسي

يُعتبر الكيب اللاوسي (LAK) من بين أضعف العملات عالميًا بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلكالتضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي البطيء، وزيادة الديون الخارجية.

وفي 2024 ارتفع الدولار مقابل الكيب بنحو6.44%، مُسجلًا 21.82 ألف كيب.

6. الروبيةالإندونيسية

تعتمد إندونيسيا على استيراد كميات كبيرة منالسلع والمواد الخام، بما في ذلك النفط الخام، لذلك كانت بين أكثر الدول تأثرًابموجة التضخم العالمية، التي رفعت أسعار السلع الأساسية وقفزت بفاتورة الوارداتوعمقت العجز التجاري للبلاد.

على أساس الأداء السنوي، ارتفع الدولار مقابلالروبية الإندونيسية بنسبة 4.86%، ليسجل 16.22 ألف دولار.

7.الليرةالسورية

رغم تحسنها في الأيام الأخيرة من العام بعدسقوط نظام بشار الأسد، لكن تظل مستويات 13 ألف ليرة سورية للدولار واحدة من أقلأسعار العملات في العالم في ظل ما عانته البلاد من آثار مُدمرة للنزاع الذي زادعمره عن 14 عامًا.

8. السومالأوزبكي

واصل السوم الأوزبكي مواجهة التحديات فيالسنوات الأخيرة، ويرجع إلى عوامل مثل البطالة المرتفعة، والتضخم المرتفع، والنموالاقتصادي البطيء، ومشاكل الفساد.

على أساس الأداء السنوي، ارتفع الدولار مقابلالسوم بنسبة 4.59% ليسجل 12.9 ألف ليرة

9. الفرنكالغيني

بدأ الفرنك الغيني في الانخفاض بعد الصراعاتالتي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وظلت العملة واحدة من أضعف العملاتفي العالم بسبب عوامل مثل الاضطرابات العسكرية والتضخم المرتفع، ومع ذلك، أظهرتالعملة علامات تعافٍ في الآونة الأخيرة.

من حيث الأداء السنوي، ارتفع الدولار 1.61%مقابل الفرنك الغيني ليسجل 8.645 ألف فرنك.

10. الغوارانيالباراغوياني

تعاني عملة باراغواي، الغواراني، من مشاكلالتضخم المستمر والبطالة، مما يجعلها واحدة من أضعف العملات في العالم، بجانب تفشيالفساد وانتشار الأموال المزورة.

على أساس الأداء السنوي، ارتفع الدولار مقابلالعملة بنسبة 7.55% ليسجل 7.8 ألف غواراني للدولار.