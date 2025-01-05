مزاد الأحد.. المركزي العراقي يعزز أرصدة الخارج بملايين الدولارات

2025-01-05 14:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استهلّ البنك المركزي العراقي، الأسبوع الأول من عام 2025، بمواصلة عادته اليومية في تعزيز أرصدة الخارج من العملة الصعبة، إذ تجاوزت الحوالات الخارجية ليوم الأحد، في مزاد بيع العملة 93%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 297 مليوناً و78 ألفاً و208 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 279 مليوناً و828 ألفاً و208 دولارات، بنسبة 93.91%% مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 17 مليوناً و250 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي لبت طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 9 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 19 شركة.