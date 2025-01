إطلاق النار داخل جامعة الإسراء: حرم جامعي ام ساحة معركة ..التفاصيل الكاملة

2025-01-05 14:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت مصادر امنية، اليوم الاحد، تفاصيل كاملة عن حادثة الاطلاقات النارية في جامعة الاسراء الاهلية في العاصمة بغداد. وذكرت المصادر لـ”عراق اوبزيرفر” انه “بالساعة ١٢٠٠ من تاريخ اليوم المصادف وردت معلومات من احد مصادرنا تفيد بوجود مشاجرة واطلاق نــار ضمن محلة ۱۰۳ بالتحديد داخل الحرم الجامعي لجامعة الاسراء”. واضافت انه “تبين اصابة …

