عاجل| رصاص حي وطلبة مصابون.. ماذا يحدث داخل جامعة الإسراء الأهلية؟ (فيديو)

2025-01-05

بغداد/ عراق اوبزيرفر اظهر مقطع فيديوي حصلت عليه “عراق اوبزيرفر”، اليوم الاحد، تبادل إطلاقات نارية بين طلاب جامعيين داخل جامعة الاسراء الأهلية في العاصمة بغداد. وقال مصدر مطلع لـ”عراق اوبزيرفر”، انه ” تم اصابة 5 طلاب بعد حادثة اطلاقات نارية تمت داخل جامعة الاسراء الاهلية”، مبينا ان “الحصيلة قابلة للارتفاع”. واضاف ان “جهاز الأمن الوطني …

