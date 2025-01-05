بعد تعرضه لحادث .. إعادة افتتاح جسر "أشهر" منطقة سياحية في أربيل

2025-01-05 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني فيإدارة سوران المستقلة بمحافظة أربيل، يوم الأحد، إعادة فتح جسر كلي علي بيك، أمامحركة المرور، بعد استكمال عمليات الإصلاح.

وقال كاروان ميراودلي لوكالة شفق نيوز، إن"الجسر كان قد تعرض لحادث مروري تسبب في خروجه عن الخدمة، ما أدى إلى مخاوفمن احتمالية انهياره".

وأضاف أن "الفرق الهندسية والجهات المعنيةسارعت إلى العمل على إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الجسر لضمان سلامتهالهيكلية".

وأكد المتحدث أن "الجهود المكثفة التيبذلتها الفرق المختصة أثمرت عن انتهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، حيث تم فتحالجسر اليوم رسميًا أمام حركة السير، ليعود إلى دوره الحيوي في تسهيل التنقلات بينالمناطق، وذلك بعد 10 أيام من الصيانة".

وكان مصدر محلي في محافظة أربيل، أفاد يوم 27/12/ 2024، بأن شاحنة حمل طويلة اصطدمت بجسر كلي علي بيك الشهير، ما أدى إلى حدوثفجوة كبيرة فيه وتعطل الحركة عليه، حيث أصبح مهدداً بالسقوط.

وتعد منطقة كلي علي بيك في أربيل، عاصمة إقليمكوردستان، من أبرز المعالم الطبيعية والسياحية، والتي تتميز بشلال كلي علي بيك،الذي يقصده السائحون من مختلف ارجاء العراق.