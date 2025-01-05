وزارة النفط: لا وجود لأي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام

2025-01-05 16:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة النفط، اليوم الاحد، عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول ايقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".

واضافت ان "شركة تسويق النفط "سومو"، تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا"، داعية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي الى "التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والحصول عليها من المصدر الرسمي".