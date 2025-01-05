اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › أسعار الذهب في بغداد واقليم كردستان

أسعار الذهب في بغداد واقليم كردستان

أسعار الذهب في بغداد واقليم كردستان
أسعار الذهب في بغداد واقليم كردستان
2025-01-05 16:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد 

تنشر "بغداد اليوم"، أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025). 

وسجل سعر أونصة الذهب 2639 الف دينار ، بينما سجل سعر الليرة عیار 21 بـ 565 الف دينار، وسجلت أسعار للمعدن الأصفر وفق التالي:


مثقال عیار 21 بـــ 567 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 485 الف دینار 

مثقال عیار 22 بــ  595 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 648 الف دینار

   150.950 دینار / کردستان

151.400 دینار   /   بغداد

واصل المتابعة على بغداد اليوم