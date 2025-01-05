أسعار الذهب في بغداد واقليم كردستان

2025-01-05 16:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025).

وسجل سعر أونصة الذهب 2639 الف دينار ، بينما سجل سعر الليرة عیار 21 بـ 565 الف دينار، وسجلت أسعار للمعدن الأصفر وفق التالي:





مثقال عیار 21 بـــ 567 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 485 الف دینار

مثقال عیار 22 بــ 595 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 648 الف دینار

150.950 دینار / کردستان

151.400 دینار / بغداد