مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تواجه خطر التأجيل بسبب "الثلوج"

2025-01-05 16:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ متابعة

أصدر ليفربول بيانا رسميا، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، بشأن مصير مواجهته مع مانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجه المباراة شبح التأجيل، بسبب تساقط الثلوج بكثافة على مقاطعة الميرسيسايد.

وقال ليفربول، في بيان رسمي، تابعته "بغداد اليوم"، على حسابه بشبكة "إكس": "تم عقد اجتماع أمني صباح اليوم الاحد لتقييم حالة الطقس وظروف السفر المتعلقة بمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد في ملعب آنفيلد".

وأضاف: "في هذه المرحلة، من المقرر أن تُقام المباراة كالمعتاد، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان إقامتها".

واختتم ليفربول بيانه قائلا: "سيتم عقد اجتماع أمني آخر عند منتصف النهار لتقييم أحدث الظروف، وطلب من المشجعين متابعة التحديثات فور توفرها، متمنيا لهم توخي الحذر الشديد أثناء التنقل".