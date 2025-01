2025-01-05 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداداعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن تمويل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني بشكل كامل. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (المدى)، أن "دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري. لحساب هيأة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر مصرفي الرافدين والرشيد". واضافت انه "بإمكان المتقاعدين […]

