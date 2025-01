إلغاء وتحويل رحلات جوية في بريطانيا بسبب تساقط كثيف للثلوج

2025-01-05 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مطارات ليدز برادفورد ومانشستر وليفربول البريطانية اضطرت إلى إغلاق مدارجها بسبب تساقط الثلوج الكثيف، مما أدى إلى تأخير وتحويل الرحلات الجوية.وقالت القناة نقلا عن ممثلي المطارات: "تم تأخير وتحويل الرحلات الجوية في العديد من المطارات بعد تساقط الثلوج بكثافة. انضم مطار ليدز برادفورد إلى مانشستر وليفربول في الإعلان عن إغلاق […]

