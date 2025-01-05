فيديو.. مسلح يطلق النار في جامعة اهلية وسط بغداد

2025-01-05 16:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع مشاجرة بين عدد من طلاب جامعة الإسراء الأهلية في ساحة الأندلس وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المشاجرة تطورت بعد أن قام أحد الطلاب بإطلاق النار من سلاح شخصي كان بحوزته في الهواء، مبينا أن قوة أمنية تدخلت لاحتواء الموقف، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة.

وأضاف المصدر، أن المشاجرة أسفرت عن اصابة أربعة اشخاص بينهم طالبة وموظف اداري تعرض الى رصاصة وحالته لاتخلو من الخطورة، مشيرا الى اعتقال مطلق النار واثنين آخرين على خلفية الحادث.

ولاحقا، أعلنت الداخلية العراقية، القبض على أحد طلبة كلية الإسراء ببغداد أقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد طلبة كلية الاسراء في بغداد، نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة بسبب مشاجرة حصلت بينهم.

وأكدت أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.