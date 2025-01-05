تربية البصرة تحمل المتظاهرين مسؤولية عدم صرف الرواتب

2025-01-05 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حمّلتمديرية تربية البصرة، يوم الأحد، المتظاهرينمسؤولية تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد أن أقدموا على غلق المبنى الخاص بها منذ 3أسابيع.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "نظراً لإغلاق مبنى المديرية العامة لتربية البصرة للأسبوع الثالث علىالتوالي من قبل المتظاهرين، فإن المديرية تؤكد عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتبالملاكات التربوية الملاك الدائم ومعاملات التقاعد والمتعلقات التربوية الأخرى والعقودللشهر الحالي".

يذكر أن، مئات المتظاهرين من المحاضرين المجانيينوأصحاب ملف الـ19 ألف وظيفة، أغلقوا مبنى مديرية تربية محافظة البصرة، قبل أسابيع،احتجاجا على عدم ترويج معاملاتهم وشمولهم بالتعيينات.