المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين في العراق

2025-01-05 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري. لحساب هيئة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر مصرفي الرافدين والرشيد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، إنه "بإمكان المتقاعدين (المدنيين والعسكريين) الذين تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.

واشارت ، الى ان رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب.

ونوهت الوزارة في بيانها، أن كل ما يُشاع خلاف ذلك ليس إلا تكهنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة.