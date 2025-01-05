2025-01-05 16:36:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بياناً بشأن اقتحام جامعة الإسراء من قبل شخص يحمل سلاحاً، وأطلق النار على الطلاب والحرس. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق”. […]

ظهرت المقالة اقتحام جامعة الإسراء.. التعليم العالي: المتورط بإطلاق النار يعاني من اضطراب نفسي.. والدوام عاد لوضعه المعتاد أولاً على ايشان.



