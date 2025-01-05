2025-01-05 16:36:04 - المصدر: ايشان

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل مثيرة لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ووصفته بالأكثر تعقيدًا وتنسيقًا في تاريخ المواجهات بين الجانبين. وبحسب تحقيق جديد نشرته قناة “كان” العبرية شارك في العملية نحو 6,000 مقاوم دخلوا إلى الأراضي المحتلة عبر 114 ثغرة أمنية في السياج والبوابات الحدودية، وذلك ضمن ثلاث موجات رئيسية للهجوم، […]

ظهرت المقالة هكذا اخترقت حماس منظومة الكيان الصهيوني.. تحقيق عبري يكشف ما حدث في “7 أكتوبر” أولاً على ايشان.



