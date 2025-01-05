رابطة المصارف: مشروع تأهيل المدينة القديمة في بغداد وفر آلاف فرص العمل

2025-01-05 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأكدت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الأحد، أن مشروع تأهيل المدينة القديمة بالعاصمة بغداد وفر آلاف فرص العمل للشباب.وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" مشروع تأهيل المدينة القديمة، الذي يشمل منطقتي المتنبي والسراي ويمتد إلى شارع الرشيد، يعد مشروعاً مهماً خاصة وأنه رعى تلك الأماكن بالترميم والتطوير وتم برعاية مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا ان" مشروع التأهيل يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة وأن تطوير المدينة القديمة أعاد حركة البيع والشراء بالمنطقة ووفر فرص عمل جديدة بالأماكن المطورة التي تشهد إقبالاً كبيرا من البغداديين والسياح".وأضاف، أن" تأهيل المدينة القديمة رسالة تعكس تضافر الجهود للنهوض بمدينة بغداد".