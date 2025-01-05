رئيس الوزراء العراقي: التطورات في سوريا مؤثرة في حاضر المنطقة ومستقبلها

2025-01-05 18:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 5 - 1 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأحد إن التطورات في سوريا "مؤثرة وفاعلة" في حاضر المنطقة ومستقبلها مشددا على ضرورة العمل لدعم الاستقرار في سوريا.ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني دعوته إلى "عدم التدخل في شؤون سوريا من أية جهة واحترام سيادتها ووحدة أراضيها".وفيما يتعلق بالشأن الداخلي العراقي قال السوداني إن بلاده على "أتم الجاهزية والاستعداد لرد وردع أي اعتداء مهما كان مصدره" مؤكدا قدرة القوات العراقية على حفظ الأمن. (النهاية) ع ح ه / م ج ب