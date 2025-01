2025-01-05 18:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد قائد الدفاع الجوي، الفريق الطيار الركن مهند غالب الأسدي، اليوم الأحد، أن الجيش العراقي شهد تحولاً كبيراً في قدراته وإمكانياته القتالية والتسليحية واللوجستية خلال السنوات الماضية ، فيما كشف عن قرب وصول أنظمة تسليحية حديثة ستعزز من قدراته وتجعله في مصاف الجيوش المتقدمة من حيث التسليح. وقال اللواء الأسدي، في تصريح تابعته […]

