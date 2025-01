التعليم عن حادث الاسراء: المهاجم “مريض” والدوام عاد لوضعه

2025-01-05 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، على حادث إطلاق نار داخل جامعة الاسراء في بغداد. وقالت الوزارة في بيان ، إنه “تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على …

