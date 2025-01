مركز دراسات يشيد بانفتاح بغداد مع حكومة دمشق الجديدة

2025-01-05 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر رحب مدير مركز العراقي للدرسات الاستراتيجية غازي فيصل بخطوات الحكومة لاسئنتاف العلاقات العراقية السورية داعيا الى زيادة التواصل مع دمشق لتحقيق المنفعة الاقتصادية. وقال غازي في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه توجد العديد من المصالح الوطنية المتبادلة بين بغداد ودمشق وخاصة في مجال المياه التي تستوجب تواصل حكومي دائم لتأمين الاطلاقات …

