2025-01-05 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الأحد، أن مشروع طريق التنمية سيعزز من قوة العراق في المنطقة من الناحية السياسية والاقتصادية، جاء ذلك خلال استقبال سيادته مدير المعهد العراقي للحوار، السيد عباس راضي العامري. واطلع ، خلال اللقاء، على ما تقوم به اللجنة التنظيمية لحوار بغداد الدولي السابع، الذي ستنطلق فعالياته في …

The post السوداني يتابع آخر الاستعدادات لـ (حوار بغداد) first appeared on Observer Iraq.