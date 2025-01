المدن العراقية المشمولة بالأمطار

2025-01-05 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، الحالة الجوية في البلاد، مبينة أن جميع المدن العراقية مشمولة بتسجيل زخات مطرية متفاوتة لغاية الأربعاء. وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "صورة ليلية للسحب ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أظهرت إشارات البرق جهة غرب البلاد وكتل من السحب تتقدم نحو مدن البلاد معلنة عن تأثير إندماج منخفض البحر المتوسط […]

