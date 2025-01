2025-01-05 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى نظم عدد من أصحاب المعاشات الوطني والضمان الاجتماعي والاتصالات والصلب والتعدين، مسيرات احتجاجية في مختلف المدن الإيرانية، اليوم الأحد،، احتجاجا على الوضع المعيشي وعدم الاستجابة لمطالبهم. وتجمع المتقاعدون العاملون في صناعة الصلب والتعدين في أصفهان، بعد مسيرة في بعض الشوارع، أمام مبنى صندوق التقاعد رافعين شعارات مثل "دولة الدخل المرتفع، ماذا حدث لك"، […]

