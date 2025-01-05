شرطة الأنبار تتسلم مسؤولية سيطرتين من لواء الطفوف

2025-01-05 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار،يوم الأحد، بتسلم الشرطة المحلية لنقطتين أمنيتين استراتجيتين في منطقة القائم،بعد انسحاب لواء الطفوف منها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لواءالطفوف انسحب من النقاط الأمنية (السيطرات) في قضاء القائم غربي الأنبار، وتسلمتهابدلا عنه الشرطة المحلية".

وأضاف أن "السيطرات التي أصبحت بيدالشرطة، هي جباب والشهيد حيدر"، مبينا أن "السيطرتين تمثلان مواقع أمنيةحيوية تربط القائم بعكاشات والحدود السورية".

ومنذ مطلع العام الماضي، بدأت وزارة الداخليةبمسك الأمن في المحافظات، مقابل انسحاب الجيش لخارج المدن، وقد تسلمت أمن العديدمن المحافظات الوسطى والجنوبية في المراحل الأولى من تطبيق القرار.