اتحاد الكرة العراقي يؤجل دوري الفئات العمرية لما بعد امتحانات نصف السنة

2025-01-05 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةالقدم، يوم الأحد، تأجيل مباريات دوري الفئات العمرية إلى ما بعد امتحانات نصفالسنة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة قررتتأجيل دوري الفئات دون 19 عاماً، ودون 17 عاماً، ودون 16 عاماً، إلى يوم 31 كانونالثاني/ يناير الجاري، لحين انتهاء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025،فيما تستمر مباريات دوري دون 21 عاماً الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، قررت إقامة المباراة المؤجلة ضمن دوري دون 17عاماً بين فريقي نفط الوسط وعفك يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري في تمامالساعة الثانية ظهراً في ملعب نفط الوسط.