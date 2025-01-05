2025-01-05 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت محافظة بغداد، اليوم الأحد، تواص العمل بطريق بغداد – الموصل ومدخلها، وفيما أشارت إلى أنه سيتوسع لـ 4 مسارات ذهاباً وإياباً، أشارت إلى تحقيق نسبة إنجاز عالية في مشروع محطة الوزن التدقيقية.وقال مدير مديرية الطرق في محافظة بغداد، عبد الله حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الإعمار نصبت محطة للوزن في منطقة العبايجي، حيث ستقوم محافظة بغداد بتركيب محطة وزن تدقيقية خاصة بها، لضمان عملها بشكل صحيح، على طريق بغداد - الموصل الذي يجري العمل عليه حالياً وسيشمل بمواصفات طرق المرور السريعة بأربع مسارات ذهاب وأربع مسارات إياب".وأضاف، أن "طريق بغداد - الموصل سيعتمد على طبقة بوليمرية تتحمل درجات حرارة تصل إلى 82 درجة مئوية، وهي أول مرة يتم استخدامها في بغداد"، مبيناً أن "هذه المواصفات العالية والمبالغ المخصصة للمشروع تتطلب من الجهات المعنية الحرص الشديد وأقصى درجات الرقابة للحفاظ على الطريق".ولفت إلى، أن "التأكيد على أهمية عمل محطات الوزن يمثل أولوية قصوى لدى محافظة بغداد، لضمان ديمومة الطريق وعدم تعرضه للتلف في المستقبل".وأكد، أن "نسبة الإنجاز الفنية لمشروع محطة الوزن التدقيقية تتقدم بشكل كبير مقارنة بجدول العمل المحدد، حيث نحن متقدمون بنسبة كبيرة بفضل المتابعة المستمرة من قبل المحافظ ومكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن التوجيهات المباشرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي أسهمت في حل الكثير من المعوقات."